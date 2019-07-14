Эксперты назвали продукты, от которых стоит отказаться пожилым людям

Специалисты назвали продукты, которые не стоит есть пожилым людям. Так, лучше отказаться от красного мяса — свинины, говядины и баранины — и перейти на диетические виды — птицу или кролика.

Белый хлеб из пшеничной муки высшего сорта также не рекомендуют эксперты употреблять пожилым людям, сообщает издание "Вечерняя Москва". Белый хлеб, по словам диетолога, содержит очень много углеводов, избыток которых ведет к ожирению и повышению уровня сахара в крови.

Также лучше исключить соль, потому что ее избыток задерживает жидкость в организме и усиливает нагрузку на почки.

Также, как отмечает портал "Актуальные новости", белый хлеб является переработанным зерном, которое лишено любых полезных свойств, а сосиски, колбасы и прочее переработанное мясо содержат множество вредных добавок, создавая риск серьезных проблем со здоровьем.