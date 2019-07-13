СМИ рассказали, как мед влияет на потенцию

Пчелиный мед и перга оказывают хорошее влияние на мужскую потенцию. Таковы результаты исследований. Массмедиа рассказали, как его лучше использовать.

Вообще, о пользе меда в контексте сексуального здоровья мужчин известно давно. СМИ лишь напомнили, что говорят медики. В упомянутом продукте большое содержание белка, который необходим для интимной жизни. Этот белок способствует нормализации кровотока.

Кроме того, в меде содержится глюкоза и фруктоза. Они отвечают за выработку тестостерона, который также влияет на потенцию.

В чистом виде мед не так эффективен, как в сочетании с другими продуктами. Продукты пчеловодства лучше употреблять с орехами, фруктами и свежевыжатыми соками. Идельно мед сочетается с грецким орехом, соком апельсина или лимона. В цитрусовых есть лютеин. А он также увеличивает количество тестостерона.