Эксперт рассказал, что для эффективного похудения нужно немало денег

Спорт помогает похудеть, но для этого необходимо также правильно питаться. Об этом рассказал чемпион России по бодибилдингу, фитнес-тренер Виталий Фатеев.

Фитнес-тренер подчеркнул, что также есть отклонения, например, диабет, которые не поддаются спорту, пишет НСН. В таком случае лучше обращаться к врачам, которые подберут специальный план лечения.

Также спортсмен отметил, что занятия фитнесом слишком дорого обходятся: "что касается выбора между спортом и ограничением в питании, то физические нагрузки и правильное питание предполагают наличие свободного времени и денег. Поэтому здесь уже стоит вопрос финансов".

Как пишет портал oane.ws, для лечения диабета нужно избегать стрессовых ситуаций, а также больше двигаться - совершать пешие прогулки. Еще эксперты рекомендуют соблюдать правильный рацион каждый день.