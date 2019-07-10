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Эксперт рассказал, что для эффективного похудения нужно немало денег

10 июля 2019, 22:50 [ «Аргументы Недели» ]

Эксперт рассказал, что для эффективного похудения нужно немало денег
Фото: pixabay.com

Спорт помогает похудеть, но для этого необходимо также правильно питаться. Об этом рассказал чемпион России по бодибилдингу, фитнес-тренер Виталий Фатеев.

Фитнес-тренер подчеркнул, что также есть отклонения, например, диабет, которые не поддаются спорту, пишет НСН. В таком случае лучше обращаться к врачам, которые подберут специальный план лечения.

Также спортсмен отметил, что занятия фитнесом слишком дорого обходятся: "что касается выбора между спортом и ограничением в питании, то физические нагрузки и правильное питание предполагают наличие свободного времени и денег. Поэтому здесь уже стоит вопрос финансов".

Как пишет портал oane.ws, для лечения диабета нужно избегать стрессовых ситуаций, а также больше двигаться - совершать пешие прогулки. Еще эксперты рекомендуют соблюдать правильный рацион каждый день.

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