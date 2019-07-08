В Тюмени рассказали, почему люди «моржуют»

Российские учёные из Тюменского государственного университета решили узнать, для чего люди закаляются и как подобный образ жизни сказывается на психике человека.

«Возможно, высокая личностная тревога у „моржей“ — это тот бессознательный фактор и основная причина, по которой люди пришли в клуб зимнего плавания», - предполагает исследователь Мария Богданова. По её словам, моржеванием люди могут снизить уровень тревожности, передаёт URA.RU.

Учёные считают, что нахождение в холодной воде помогает людям избавиться от нервного напряжения и стресса и стимулировать познавательную активность. Приятным бонусом могут стать новые знакомства с людьми со схожим интересом к моржеванию.