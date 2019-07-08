Эксперты рассказали о необычных продуктах, мешающих похудеть

Диетологи назвали список продуктов, которые мешают похудению. Как выяснилось, не только жирная и мучная пища может стать преградой на пути к фигуре мечты.

В Росстате рассказали о самых подорожавших продуктах

Всем желающим похудеть специалисты советуют отказаться от пакетированного сока. Такой напиток содержит мало фруктового сока, но при этом большое количество сахара, что явно не идёт на пользу организму. Также калорийным является быстрорастворимый кофе «3в1» - входящие в его состав сахар и сливки могут отразиться на фигуре гораздо сильнее, чем кажется, передаёт Мир24.

Совершенно не диетическими оказались и сухие завтраки. Такая пища содержит в себе дневную норму калорий, объясняют специалисты. Из-за большого количества сахара в составе диетологи не советуют злоупотреблять йогуртами и творожной массой. Кроме того, под запрет попали сосиски и колбасы, содержащие в своем составе трансжиры.