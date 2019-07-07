В Хабаровском крае увеличивается рост онкологических заболеваний

Рост заболеваемости злокачественными образованиями в регионе составил 13% с 2016 года. Об этом заявил министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько в ходе доклада.

На сегодняшний день в субъекте РФ работают 49 кабинетов онкологической службы в амбулаторно-поликлинических учреждениях. Н ранней стадии опухоль выявляют в 30 первичных кабинетах. Пациент, у которого подозревается диагноз, направляется в хабаровский клинический онкоцентр или в онкодиспансер Комсомольска-на-Амуре.

При этом проблема нехватки медицинских кадров по-прежнему остаётся одной и острейших в регионе. Это касается и врачей-онкологов. Сегодня онкологов нет в Аяно-Майской, Вяземской, Николаевской и Тугуро-Чумиканской районных больницах. В эти районы выезжают кураторы из онкоцентра и онкодиспансера. За пошлый год они осмотрели 900 человек. Более 400 из них были направлены на дообследование.

Витько рассказал, что рост онкологических заболеваний в крае обусловлено уровнем социально-экономического развития, экологией, а также уровнем дохода населения и образом жизни.