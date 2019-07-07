Врач рассказал, как правильно лечить солнечные ожоги

В период летнего отдыха многие люди в попытках получить красивый загар страдают от солнечных ожогов. Канадский дерматолог Роберт Гниацки заявил, что часть популярных народных методов лечения солнечных ожогов не только не помогают коже, но даже вредят здоровью.

Дерматолог рассказал, что мазать солнечные ожоги молочными продуктами, подсолнечным маслом и лимоном не стоит. Вместо этого лучше охладить воспаленную кожу влажной тканью, а затем нанести увлажняющий крем без ароматизаторов.

«Или даже безрецептурный крем с гидрокортизоном. Также можно принять ибупрофен и потом пить побольше воды. Если у вас образовались маленькие пузырьки, для предотвращения инфекции примените местный антибиотик», - посоветовал Гниацки. Также он подчеркнул, что если симптомы более серьёзные, то следует немедленно обратиться к врачу, передаёт «Российская газета».