Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с членами научно-образовательного медицинского кластера СЗФО "Западный" заявила, что российское государство "катастрофически" теряет население.

По ее словам, естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 000 человек: "Это означает, что у нас падает рождаемость и не такими, как нам хотелось бы, темпами снижается смертность", - сказала она.

Госпожа Голикова также заявила, что "в погоне за качественными показателями очень многие регионы страны показывали лучшую статистику". Но после критики Минздрава цифры федеральным властям стали подавать более реальные.

В ряде субъектов РФ показатели смертности от онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний значительно выросли. Она указала, что федеральные медорганизации должны принимать активное участие в анализе ситуации в регионах.