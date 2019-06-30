Как курение влияет на ребенка при беременности

Курение является одним из более опасных факторов для здоровья будущего ребенка, потому что в период вынашивания плода вместе с никотином женщина получает угарный газ и другие опасные вещества.

Также в подростковом возрасте у ребёнка курильщицы больше шансов пристраститься к сигаретам, пишет News.ru.

Клинический психолог Михаил Хорс прокомментировал это следующим образом: "Чаще всего курят и принимают наркотики люди, которые не умеют справляться с негативными эмоциями. Они убеждены, что дискомфорт, скука, боль — это плохо. Их не должно быть в жизни".

Как сообщает издание "Вечерняя Москва", диетолог рассказала, какие жиры несут пользу для организма. Это растительные жиры, они присутствуют в оливковом, подсолнечном маслах, считает врач Елена Соломатина.