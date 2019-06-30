Какие месяцы в году наиболее опасны для здоровья сердца

Российские кардиологи установили, в какие месяца у людей чаще всего случаются проблемы с сердцем. Для этого они проанализировали информацию о девяти тысячах случаях острых сердечных нарушений.

Проблемы со сном могут предупредить об опасной болезни

Оказалось, что на январь приходится на 11,7% больше сердечных патологий, чем на весь остальной год, а в мае количество случаев возрастает на 25%, передаёт «Известия». Причем в 90% случаях люди страдают от острого инфаркта миокарда, а в остальных - от внезапной коронарной смерти.

Врачи предполагают, что всему виной долгие новогодние и майские праздники, в связи с которыми люди позволяют себе нарушить режим приёма лекарств, а также злоупотребляют вредной пищей и спиртным.