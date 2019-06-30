Хабаровский край попал в десятку регионов-жалобщиков на медуслуги

В страховые медицинские организации поступило 811 жалоб от жителей Хабаровского края за прошедший год.

Регион занял девятое место в рейтинге субъектов РФ, жители которых подают жалобы на врачей. Чаще всего медиками остаются недовольны жители республик Башкортостан и Татарстан, а на третьем месте по активности рассерженных пациентов Москва и Подмосковье.

- Количество жалоб говорит о неравнодушии граждан, люди стали пользоваться институтом страховых представителей, воспринимают его как реальное средство защиты, - уверен вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов.

Самая распространенная жалоба — неправомерное требование оплаты. За ним идет ненадлежащее качество медпомощи и превышение предельных сроков оказания услуги. Кроме того, пациентам и вовсе отказывают в обслуживании, неэтичное поведение и приписки в медицинской карте.

По словам хабаровчан, медработники гонятся за выполнением плана диспансеризации. Чтобы укладываться в этот план, медики идут на хитрости. Среди них — пометки в медкартах о посещениях больницы, которых в реальности не было.