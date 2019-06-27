Онкологическая служба: сегодняшний день и развитие

В Выселковском районе по поручению спикера кубанского парламента Юрия Бурлачко депутаты профильного комитета ЗСК под руководством Николая Петропавловского ознакомились с развитием здравоохранения, в том числе онкологической службы.

В работе выездного заседания приняли участие секретарь комитета ЗСК по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Ирина Конограева, представители министерства здравоохранения региона, администрации района, руководители и специалисты Выселковской центральной районной больницы (ЦРБ).

Председатель профильного комитета ЗСК Николай Петропавловский, начиная обсуждение на заседании, напомнил, что в прошлом году по инициативе и при активной поддержке Президента страны была принята Национальная программа борьбы с онкозаболеваниями. Её основная цель – увеличение продолжительности жизни к 2030 году до 80 лет. Кроме того, глава государства поставил задачу – увеличить раннее выявление онкологических заболеваний до 50–70 процентов от общего числа больных, потому что в настоящее время не существует вакцины против рака, и главное в борьбе с этим заболеванием именно раннее выявление.

На заседании прозвучало, что в Краснодарском крае в рамках реализации поставленных руководством страны задач принят региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями», в котором запланированы конкретные мероприятия по развитию онкологической службы края. Среди них – организация сети центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП).

По словам заместителя начальника управления регионального минздрава Юрия Сарычева, в крае планируется создание 16 ЦАОПов. 1 июля центры откроются в Динском и Ейском районах, а 7 уже действуют, один из которых – на базе Выселковской ЦРБ.

Главный врач больницы Николай Сочивко доложил, что ЦАОП располагает 5 койками дневного стационара. К центру прикреплено взрослое население численностью свыше 268 тысяч человек из Выселковского, Кореновского, Тихорецкого, Новопокровского и Белоглинского районов. Пациентам оказывают помощь 3 врача-онколога и медицинская сестра, которые прошли обучение на базе Краевого онкодиспансера №1 по вопросам проведения химиотерапии. Только за май 2019 года был принят амбулаторно 861 пациент из прикрепленных территорий, выполнено 3546 клинико-лабораторных исследований. В текущем году краевым минздравом запланирована закупка необходимого медицинского оборудования для Выселковского ЦАОП.

Участники мероприятия имели возможность осмотреть кабинеты, процедурные и лаборатории Центра амбулаторной онкологической помощи. Также в рамках встречи депутаты ознакомились с работой Регионального сосудистого центра (РСЦ), который тоже является структурным подразделением Выселковской ЦРБ. Он начал действовать с февраля текущего года. Здесь оказывается специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь больным с сосудистыми

патологиями. Общая численность прикрепленного населения более 510 тысяч человек – из Выселковского, Усть-Лабинского, Кореновского, Павловского, Тихорецкого, Белоглинского, Новопокровского районов. На момент посещения в РСЦ не было ни одной свободной койки.

«Мы постоянно выезжаем в муниципальные образования, чтобы задать на месте вопросы себе, коллегам для оперативного решения управленческих задач. Все это делается для достижения главных целей – повышения качества и продолжительности жизни наших людей. Сердечно-сосудистые и онкозаболевания вносят самый большой вклад в смертность населения. Открытие в вашем районе и подобных по краю РСЦ и ЦАОП помогают решать амбициозную задачу, поставленную Президентом страны», – сказал в заключении встречи Николай Петропавловский.

Он также проинформировал, что по итогам изучения состояния дел с развитием онкологической службы в муниципалитетах и в крае в целом профильный комитет ЗСК подготовит проект контрольного постановления. В этом документе найдут отражение предложения по совершенствованию онкологической помощи населению, решению проблемных вопросов в этом направлении. Затем проект правового акта будет вынесен на пленарное заседание ЗСК.