//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Здоровье 13+

Онкологическая служба: сегодняшний день и развитие

27 июня 2019, 17:57 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Онкологическая служба: сегодняшний день и развитие

В Выселковском районе по поручению спикера кубанского парламента Юрия Бурлачко депутаты профильного комитета ЗСК под руководством Николая Петропавловского ознакомились с развитием здравоохранения, в том числе онкологической службы.

В работе выездного заседания приняли участие секретарь комитета ЗСК по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Ирина Конограева, представители министерства здравоохранения региона, администрации района, руководители и специалисты Выселковской центральной районной больницы (ЦРБ).

Председатель профильного комитета ЗСК Николай Петропавловский, начиная обсуждение на заседании, напомнил, что в прошлом году по инициативе и при активной поддержке Президента страны была принята Национальная программа борьбы с онкозаболеваниями. Её основная цель – увеличение продолжительности жизни к 2030 году до 80 лет. Кроме того, глава государства поставил задачу – увеличить раннее выявление онкологических заболеваний до 50–70 процентов от общего числа больных, потому что в настоящее время не существует вакцины против рака, и главное в борьбе с этим заболеванием именно раннее выявление.

На заседании прозвучало, что в Краснодарском крае в рамках реализации поставленных руководством страны задач принят региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями», в котором запланированы конкретные мероприятия по развитию онкологической службы края. Среди них – организация сети центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП).

По словам заместителя начальника управления регионального минздрава Юрия Сарычева, в крае планируется создание 16 ЦАОПов. 1 июля центры откроются в Динском и Ейском районах, а 7 уже действуют, один из которых – на базе Выселковской ЦРБ.

Главный врач больницы Николай Сочивко доложил, что ЦАОП располагает 5 койками дневного стационара. К центру прикреплено взрослое население численностью свыше 268 тысяч человек из Выселковского, Кореновского, Тихорецкого, Новопокровского и Белоглинского районов. Пациентам оказывают помощь 3 врача-онколога и медицинская сестра, которые прошли обучение на базе Краевого онкодиспансера №1 по вопросам проведения химиотерапии. Только за май 2019 года был принят амбулаторно 861 пациент из прикрепленных территорий, выполнено 3546 клинико-лабораторных исследований. В текущем году краевым минздравом запланирована закупка необходимого медицинского оборудования для Выселковского ЦАОП.

Участники мероприятия имели возможность осмотреть кабинеты, процедурные и лаборатории Центра амбулаторной онкологической помощи. Также в рамках встречи депутаты ознакомились с работой Регионального сосудистого центра (РСЦ), который тоже является структурным подразделением Выселковской ЦРБ. Он начал действовать с февраля текущего года. Здесь оказывается специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь больным с сосудистыми

патологиями. Общая численность прикрепленного населения более 510 тысяч человек – из Выселковского, Усть-Лабинского, Кореновского, Павловского, Тихорецкого, Белоглинского, Новопокровского районов. На момент посещения в РСЦ не было ни одной свободной койки.

«Мы постоянно выезжаем в муниципальные образования, чтобы задать на месте вопросы себе, коллегам для оперативного решения управленческих задач. Все это делается для достижения главных целей – повышения качества и продолжительности жизни наших людей. Сердечно-сосудистые и онкозаболевания вносят самый большой вклад в смертность населения. Открытие в вашем районе и подобных по краю РСЦ и ЦАОП помогают решать амбициозную задачу, поставленную Президентом страны», – сказал в заключении встречи Николай Петропавловский.

Он также проинформировал, что по итогам изучения состояния дел с развитием онкологической службы в муниципалитетах и в крае в целом профильный комитет ЗСК подготовит проект контрольного постановления. В этом документе найдут отражение предложения по совершенствованию онкологической помощи населению, решению проблемных вопросов в этом направлении. Затем проект правового акта будет вынесен на пленарное заседание ЗСК.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ХС

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
Онкологическая служба: сегодняшний день и развитие

Онкологическая служба: сегодняшний день и развитие 17:57

В Выселковском районе по поручению спикера кубанского парламента Юрия Бурлачко депутаты профильного комитета ЗСК под руководством Николая Петропавловского ознакомились с развитием здравоохранения, в том числе онкологической службы. >>
На Кубани представили председателя Краснодарского краевого суда Алексея Шипилова

На Кубани представили председателя Краснодарского краевого суда Алексея Шипилова 17:55

В краевом центре полномочный представитель Президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов, руководители региона – губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и спикер ЗСК Юрий Бурлачко – приняли участие в официальном представлении председателя Краснодарского краевого суда Алексея Шипилова. >>
Заповедник гиблой собственности

Заповедник гиблой собственности 10:18

Министерство природных ресурсов края, вопреки правам и законным интересам граждан и юридических лиц, включило земельные участки трехсот собственников в зону особо охраняемой природной территории. >>
Положительная оценка исполнения бюджета

Положительная оценка исполнения бюджета 08:57

Первый заместитель министра финансов Краснодарского края Александр Кравцов принял участие в публичных слушаниях по годовому отчету об исполнении краевого бюджета за 2018 год. В мероприятии приняли участие представители органов власти, общественных организаций, ученые, студенты. >>
Новые школы и детские сады — к 1 сентября

Новые школы и детские сады — к 1 сентября 08:55

Вице-губернаторы Краснодарского края Андрей Алексеенко, Анна Минькова и Игорь Галась провели в Краснодаре совещание с главами городов и районов, посвященное строительству школ и детских садов в крае. >>
Служение закону и народу

Служение закону и народу 08:54

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел рабочую встречу с директором Федеральной службы судебных приставов Дмитрием Аристовым. В ходе встречи главе региона был представлен руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю Дмитрий Ткаченко, который исполнял обязанности руководителя ведомства с декабря прошлого года. >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
Достойный ягодный урожай

Достойный ягодный урожай 08:53

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка провел совещание, на котором подвели предварительные итоги уборки ягодных культур. >>
Старшее поколение готово переобучаться

Старшее поколение готово переобучаться 08:52

В Краснодаре под председательством вице-губернатора Краснодарского края Анны Миньковой прошло заседание краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, на котором обсудили вопросы поддержки граждан старшего возраста. >>
Кубань помнит…

Кубань помнит… 08:50

В Краснодаре прошла всероссийская патриотическая акция «Свеча памяти», участие в которой принял губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Вместе с жителями города он принес горящие свечи к мемориалу Вечного огня. >>
Алгоритмы спасения

Алгоритмы спасения 08:49

В Новороссийске прошли пожарно-тактические учениясотрудников МЧС. В качестве наблюдателей на учениях присутствовали министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. >>
Финансирование госпрограмм увеличится

Финансирование госпрограмм увеличится 26.06 23:04

Депутаты краевого парламента на 24-й сессии согласовали предложения по внесению изменений в ряд государственных программ Краснодарского края. >>
Бюджетные ассигнования – для решения обманутых дольщиков

Бюджетные ассигнования – для решения обманутых дольщиков 26.06 23:02

На 24-м пленарном заседании депутаты ЗСК согласовали предложения по внесению изменений в региональную госпрограмму комплексного и устойчивого развития края в сфере строительства и архитектуры. >>

//Новости ADWILE

Поддержка для кинематографов и продюсеров

Поддержка для кинематографов и продюсеров 26.06 16:21

На 24-й сессии депутаты ЗСК приняли в первом чтении изменения в закон «О кинематографии в Краснодарском крае». >>
Дополнительные средства - на обеспечение льготников лекарствами

Дополнительные средства - на обеспечение льготников лекарствами 26.06 16:19

Депутаты кубанского парламента на 24-й сессии внесли изменения в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. >>
Закон простимулирует производство органической продукции

Закон простимулирует производство органической продукции 26.06 16:15

На 24-й сессии кубанского парламента депутаты во втором, окончательном чтении приняли закон «О развитии производства органической продукции на территории Краснодарского края». Документ утвердили с учетом поправок, внесенных в него в ходе парламентских слушаний. >>
Эффективная бюджетная политика

Эффективная бюджетная политика 26.06 16:07

В ходе 24 сессии депутаты ЗСК приняли Законы «Об исполнении краевого бюджета за 2018 год» и «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края за 2018 год». >>
Доходы краевого бюджета увеличены на 18 миллиардов рублей

Доходы краевого бюджета увеличены на 18 миллиардов рублей 26.06 16:04

В повестку дня 24 пленарного заседания Законодательного Собрания под председательством Юрия Бурлачко было внесено более 70 вопросов. >>
Как помочь селу

Как помочь селу 26.06 16:02

На собрании фракции «Единой России» в ЗСК депутаты основным вопросом рассмотрели ход подготовки проектов федеральной и региональной государственных программ комплексного развития сельских территорий на период 2020 – 2025 годов. >>

//Новости МирТесен

Бюджет исполнен с профицитом

Бюджет исполнен с профицитом 25.06 15:29

Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко провел парламентские слушания по проектам законов Краснодарского края «Об исполнении краевого бюджета за 2018 год» и «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края за 2018 год». >>
Тарифы под контролем

Тарифы под контролем 25.06 12:11

На еженедельном планерном совещании под председательством спикера Законодательного Собрания Юрия Бурлачко депутаты ЗСК обсудили итоги тарифного регулирования на коммунальные ресурсы в крае в этом году. Участие в планерке принял руководитель региональной энергетической комиссии (РЭК) - департамента цен и тарифов Краснодарского края Сергей Милованов. >>
Теплоход с углем сел на мель в керченском проливе

Теплоход с углем сел на мель в керченском проливе 24.06 11:22

Теплоход "Сиберин 1", под флагом РФ, сел на мель при выходе из Южного района порта Кавказ в 5:49 утра. >>

//Новости партнеров

Судебные приставы взыскивают коммунальные долги на Кубани

Судебные приставы взыскивают коммунальные долги на Кубани 24.06 10:44

По всему краю судебные приставы ведут работу по взысканию задолженностей по коммунальным платежам. Несколько дней назад в Центральном округе г. Краснодара состоялось совместное мероприятие по взысканию долгов за поставку воды. >>
В массовом ДТП пострадали 9 человек на трассе Краснодар-Джубга

В массовом ДТП пострадали 9 человек на трассе Краснодар-Джубга 24.06 10:01

В результате ДТП пострадали 9 человек. Из них семь взрослых и двое детей. К счастью, погибших нет, - рассказали в пресс-службе краевой полиции. >>
«Дорожные карты» развития Кореновского района

«Дорожные карты» развития Кореновского района 22.06 08:19

Спикер Законодательного Собрания Юрий Бурлачко провел в Кореновске заседание «круглого стола», посвященного социально-экономическому развитию района в рамках исполнения постановления краевого парламента. На совещании депутаты оценили промежуточные итоги реализации резолюции ЗСК, принятой в мае 2018 года. >>

//Новости СМИ2

Новый ФАП для жителей Казаче-Малеваного

Новый ФАП для жителей Казаче-Малеваного 22.06 08:18

Делегация Законодательного Собрания Краснодарского края во главе с председателем Юрием Бурлачко в Кореновском районе проверила ход исполнения постановления краевого парламента о социально-экономическом развитии района, принятого в мае 2018 года. >>
Проводится доследственная проверка по факту жесткой посадки вертолета Ми-2

Проводится доследственная проверка по факту жесткой посадки вертолета Ми-2 21.06 10:14

Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту жесткой посадки вертолета Ми-2 в Лабинском районе Краснодарского Края. >>
В Городском саду сносят кафе-самострой

В Городском саду сносят кафе-самострой 21.06 10:10

В историческом центре Краснодара идут работы по сносу самовольно возведенного кафе. >>

//Новости МирТесен

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Актер Олег Басилашвили высказался о конфликте России и Грузии
2

В Сети обсуждают видео, где Масляков-младший по-хозяйски укладывает пачки долларов в свой портфель
3

Пятидневная война может стать трёхдневной
4

Александра Серова заподозрили в использовании подгузников
5

Поклонская объяснила, почему РФ не присоединила Донбасс по крымскому сценарию

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры