В Хабаровске в клинике РЖД японская корпорация откроет медицинский центр

Россия и Япония намерены подписать меморандум об открытии центра превентивной медицины и диагностики в Хабаровске. Местом нового учреждения станет больница дочерней структуры РЖД – «РЖД-медицины».

Документ должен быть подписан тремя сторонам: РЖД, японской корпорацией Marubeni и Министерством здравоохранения, труда и благосостояния Японии. В ведомстве, расположенном в Осаке, ожидается встреча премьер-министра Синдзо-Абэ и президента РФ Владимира Путина.

В новом центре будет установлено новейшее японское оборудование диагностики. Там же будет применены технологии электронных медкарт и телемедицины. Хабаровчане и жители края смогут воспользоваться услугами центра в 2021 году.

Это не первый опыт сотрудничества двух стран в области здравоохранения. В прошлом году в столице Приморья был открыт амбулаторный реабилитационный центр – совместный проект JGC Corporation и Hokuto Social Medical Corporation.