В Хабаровском крае жители хотят отправить в отставку главу регионального Минздрава

Жители Хабаровского края разместили на портале change.org петицию, в которой обращаются к губернатору Сергею Фургалу с просьбой об отставке министра здравоохранения Александра Витько. Документ собрал около 900 подписей.

Авторы петиции недовольны нынешним положением дел в здравоохранении региона. По их словам, проблемы краевой медицины никогда не разрешатся, если у власти по-прежнему будет оставаться нынешний глава ведомства.

- Больницы, поликлиники даже в столице региона – Хабаровске – находятся в плачевном состоянии. О том, что происходит в районах страшно говорить. Узких специалистов – нет, современного оборудования – нет, вообще ничего нет. Чтобы получить более-менее квалифицированную медицинскую помощь, люди вынуждены ехать в Хабаровск, а это не всем по карману, - говорится в документе.

Граждане досадуют, что министр предпочитает отчитываться перед губернатором о новых возведенных медицинских центрах, на которые тратятся большие суммы. За последние годы были построены онкологический, сосудистый, перинатальный центр. Но то касается отношения персонала к пациентам, утверждают граждане, тут стоит желать лучшего. Отметим, что губернатор Фургал – и сам врач.

Напомним, что недавно в краевой Минздрав поступило обращение от гражданских активистов. Неравнодушные граждане требовали проверить все случаи летального исхода за пять лет в городских больницах №10 и №11.

- Я привык судить о людях по их делам. Краевой Минздрав во главе с Александром Витько оперативно отреагировал на наши требования по поводу расследования смертей и врачебных ошибок в городских медучреждениях. Также я предложил ведомству разработать предложения, касающиеся направления здравоохранения, для внесения в нашу программу «Тотальной реновации». Я считаю, что увольнение Витько может быть нецелесообразным. В крае действительно большие трудности, в том числе и огромный государственный долг. В чем-то такая мера может быть оправдана, но что будет с приходом нового министра? Не потеряем ли мы специалиста-отраслевика? А если придет новый управленец, он, с большой долей вероятности начнет заново, «под себя» будет настраивать систему, что займет немалое время. Возможно, лучше исправить те ошибки, которые существуют в отрасли, а не «рубить голову», надеясь «приставить новую», - высказался гражданский активист Антон Плюснин.