Учёные рассказали о вреде моды на активированный уголь

Учёные рассказали, что нынешняя мода на активированный уголь несёт в себе куда меньше пользы, чем нас пытаются убедить. По их словам, этот «экологически чистый» продукт не так хорош, как кажется.

Всё чаще на прилавках магазинов можно встретить товары, в состав которых входит активированный уголь. Его добавляют в напитки и еду, чтобы выводить токсины, а также в зубную пасту для белизны эмали. Но учёные оказались не согласны с таким подходом.

Специалисты рассказали, что в процессе создания активированный уголь поглощает вредные вещества, а потому применять его необходимо с осторожностью. Избыточное употребление активированного угля может стать причиной проблем с желудочно-кишечным трактом, а также привести к нехватке витаминов и обезвоживанию. Что же касается зубов, то активированный уголь в составе пасты повышает чувствительность, сообщает РенТВ.