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Что быстрее сокращает жизнь: вредная еда или вредная среда?

15 июня 2019, 16:48 [ «Аргументы Недели» ]

Что быстрее сокращает жизнь: вредная еда или вредная среда?

Правительство РФ разработало концепцию здорового образа жизни (ЗОЖ), которая войдёт в нацпроект «Демография» с бюджетом в 3,5 трлн рублей. Научить нас жить долго и счастливо хотят те же самые чиновники, что оптимизируют больницы, продлили пенсионный возраст, а ещё раньше изобрели дикий термин «возраст дожития».

Суть концепции в том, чтобы ещё повысить цены на алкоголь и табак, но при этом побудить нас пройти диспансеризацию. Если в результате у нас диагностируют какие-нибудь серьёзные заболевания, это не значит, что нас тут же бросятся бесплатно лечить – дополнительных денег на это в бюджете нет. Другое дело, что продолжительность жизни россиян действительно выросла за последние 10 лет с 62 до 71 года. И это скорее не благодаря, а вопреки усилиям властей. Хотя Минздрав традиционно приписывает себе любые достижения на ниве здоровья, годовые абонементы в спортклубы с бассейнами и тренажёрами 4 млн россиян купили за собственные деньги. Никаких льгот по аренде или налогам у этих клубов нет. Равно как освоенные бюджеты на развитие туризма вряд ли всерьёз сделали наши здравницы доступнее – и свежий «курортный сбор» тому порукой. А новые налоги с дачников и бешеные цены на электрички вряд ли мотивируют людей выезжать на природу.

И что делать простому человеку? Вероятно, не переживать, а следовать элементарному здравому смыслу: не переедать, не злоупотреблять, больше двигаться. Но не для того чтобы продлить себе жизнь, а чтобы получать удовольствие от жизни. Соль, сахар, табак и алкоголь, скорее всего, не слишком полезны, но это же не мышьяк. Люди здоровы, потому что они делают зарядку? Или они делают зарядку, потому что здоровы? Противосолнечные очки носят, потому что это комфортно или ради спасения глаз от катаракты? Есть очень важный момент, который в российском Минздраве не очень любят поднимать – удовлетворённость человека своей жизнью. Стрессы, бедность, отсутствие уверенности в завтрашнем дне и неспособность влиять на жизнь вокруг себя способны загнать человека в могилу куда быстрее вредного маргарина.

Подробности читайте в свежем номере "Аргументов недели".

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