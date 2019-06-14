«Мой ребёнок - идиот»: за Малышеву заступились психиатры

Вокруг Елены Малышевой разгорелся скандал после выпуска в эфир программы «Жить здорово», темой которой стала «Откуда берутся дети-кретины». Многие общественные организации негативно отнеслись к предложенному на рассмотрение вопросу.

Также в заставке выпуска была указана подтема: «Мой ребёнок - идиот». Многие ассоциации, занимающиеся поддержкой людей с умственной отсталостью, ополчились на телеведущую за использование подобной лексики, передаёт РИА Новости. Сама Малышева придерживается мнения, что в контексте передачи о здоровье слова «кретин» и «идиот» могут восприниматься исключительно как медицинские термины.

«Безусловно, данные термины являются медицинскими. Умственная отсталость... может выражаться в виде олигофрении, имбецильности и идиотии, поэтому термины идиот, имбецил или олигофрен являются вполне научными», - поддержали Малышеву специалисты в области психиатрии.