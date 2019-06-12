Американские онкологи рассказали о привычках, приводящих к раку

Онкологи из США рассказали о нескольких самых распространённых привычках, которые могут стать причиной возникновения рака. Например, врачи считают, что употребление горячих напитков и еды может способствовать появлению онкологии.

Из-за высокой температуры пищевод и слизистая рта травмируются, что может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Также онкологи в очередной раз напомнили последствиях злоупотребления кофе. Обжаренные зёрна накапливают канцерогены, что повышает вероятность получить рак лёгких.

К числу вредных привычек отнесли недосып и любовь не спать до позднего времени. Подобный образ жизни мешает нормальной выработке мелатонина, что, по мнению многих специалистов, может привести к развитию опухолевых процессов, передаёт Мир24.