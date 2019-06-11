Как поставить рекорд долголетия

Возраст долгожителей растет в странах с развитой системой здравоохранения. К такому выводу пришли ученые из Университета Южной Дании, отмечается в статье, опубликованной на сайте Live Science.

В ходе исследования специалисты определили срок жизни 16 931 человек, достигших столетнего возраста и родившихся между 1870 и 1904 годами. 10 995 из них были шведами, остальные - датчанами.

В Дании долгожители умирают в более позднем возрасте, хотя общая продолжительность жизни больше в Швеции. По мнению ученых, это из-за того, что в Дании возросла "активность в повседневной жизни".

Произошло это прежде всего благодаря тому, что система здравоохранения, действующая в стране, направлена на поддержание этого показателя. В Швеции же здравоохранение, напротив, сдает позиции.