Телеведущая Елена Малышева отреагировала на заявление Роспотребнадзора о том, что около 50% женщин к 55 годам сталкиваются с проблемой ожирения. Специалист рассказала, что после пятидесяти лет природа создаёт такие условия для организма, чтобы "избавиться" от человека и женщины к этом подвержены больше мужчин.

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"Природе мы, к сожалению, после 50 лет особенно не нужны. Она ищет способ, как от нас избавиться. Способ – с помощью ложки и вилки вырыть себе могилу – один из самых приятных для людей. Никто не подозревает подвоха. Между тем, он есть, поэтому сегодня во всех странах мира приняты специальные программы борьбы с лишним весом", - передаёт слова Малышевой "RNS".

Телеведущая добавила, что людей призывают заниматься спортом и правильно питаться, чтобы избавляться от лишнего веса во избегании серьёзных проблем со здоровьем. По её словам, ожирение самый лёгкий путь, как "увести" людей из жизни.

"...ожирение связано или ассоциировано, как говорят врачи, с инфарктами, с инсультами, с раками – с раком груди прежде всего. У женщин с ожирением в несколько раз выше риск рака груди", - отметила она.

Малышева объяснила, что лишний вес - заболевание, которым страдают более 50% женщин в возрасте старше 45 лет. Эксперт отметила, что это связано с тем, что у женщин почти отсутствует тестостерон.