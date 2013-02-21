В Еврейской автономии открылся гемодиализный центр

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21 февраля 2013, 15:02 [ «Аргументы Недели. Хабаровск», Виктор Черненко, Биробиджан ]

Фото www.zateevo.ru

В Биробиджане состоялось торжественное открытие гемодиализного центра. Социальный проект реализован на основе государственно-частного партнёрства.

Как сообщили в департаменте пресс-службы губернатора и правительства ЕАО, в торжественном открытии гемодиализного центра, расположенного на улице Миллера, участвовали глава региона Александр Винников, председатель Законодательного собрания ЕАО Анатолий Тихомиров.

Учредитель специализированного лечебного учреждения – Андрей Морозов. Он рассказал, что сегодня в ЕАО насчитывается 50 больных, страдающих хронической почечной недостаточностью. Новое лечебное учреждение рассчитано на 36 пациентов, приём больных уже начался. Губернатор побеседовал с пациентами, побывал в важнейшем для проведения процедур зале водоподготовки, где получают высочайшего качества воду, необходимую для очищения организма от токсических продуктов.

Интерес главы региона к проекту государственно-частного партнёрства обоснован. Это медицинское учреждение имеет широкие возможности для оказания качественных медицинских услуг, которые получают жители ЕАО, имеющие почечную патологию и нуждающиеся в диализных процедурах. Сделать услуги центра бесплатными для жителей позволили областная программа государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи и договор, заключённый учреждением с территориальным Фондом обязательного медицинского страхования.