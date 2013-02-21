Свиноводы в Белгородской и Курской областях портят почву и воду

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21 февраля 2013, 14:02 [ «Аргументы Недели» ]

Роспотребнадзор выявил нарушении санитарно-эпидемиологических требований свиноводческими центрами Агропромышленного холдинга "Мираторг". Проверки были проведены в связи с жалобами жителей Белгородской и Курской областях.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в рамках осуществления надзорных мероприятий отмечает, что внедрение современных инновационных методов производства продукции животноводства не всегда в полной мере решает вопросы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и требует совершенствования этой работы.

Так, например, за последние три года при проверке деятельности четырех предприятий Агропромышленного холдинга "Мираторг" выявлены нарушения санитарного законодательства, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Причем, на трех из них руководство не прореагировала на ранее выданные предписания о наведении порядка, что и показали внезапные проверки.

В частности, ООО "Свинокомплекс "Ивнянский" загрязняет почву навозосодержащими стоками. А в ООО "Свинокомплекс Журавский" поют свиней негодной водой из артезианской скважины.

"Концентрация и интенсификация производства выводит на новый уровень общие для человека и животных заболевания, поражающие паренхиматозную систему, что накладывает дополнительные обязательства на производителей и контролирующие органы", отмечают в Роспотребнадзоре. Общими заболеваниями для животных и человека (антропозоонозами) являются: сибирская язва, туберкулез, бруцеллез, ящур, бешенство, столбняк, рожа, лептоспироз, туляремия.

Ситуация находится на контроле Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. К проштрафимся свиноводам применены "меры административного воздействия".

Агропромышленный Холдинг "Мираторг", основанный в 1995 году, сегодня является одним из ведущих производителей и поставщиков мяса на российском рынке. Центры свиноводства АГХ расположены в Курской и Белгородских областях.