Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Здоровье

Онищенко распорядился усилить надзор за производством и оборотом мяса свинины

, 12:02 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта www.rospotrebnadzor.ru
Фото с сайта www.rospotrebnadzor.ru

В связи с ухудшением на территории Российской Федерации ситуации по распространению вируса африканской чумы свиней, главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко распорядился усилить надзор за производством и оборотом мяса свинины.

Контроль за исполнением распоряжения глава Роспотребнадзора оставил за собой, передает пресс-служба ведомства.

Как обоснование документа Геннадий Онищенко информирует о том, что в минувшем году проверено 8 081 предприятий по производству, переработке и розничной торговле свинины и выявлено "около 13 700 нарушений обязательных требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и законодательства в сфере защиты прав потребителей".

Причем чуть менее половины - 47,1% - это нарушения санитарных норм и правил при производстве и продаже.

26,8% - нарушения, связанные с транспортировкой и реализацией мясной продукции: отсутствие необходимой маркировки продукции и документов, подтверждающих качество и безопасность реализуемых мясопродуктов, нарушения режима мытья и дезинфекции транспорта;

10,9% - нарушения соблюдения правил личной гигиены персонала.

8,0% - нарушения организации и проведения производственного лабораторного контроля;

7,2% - нарушения дезинфекционного режима.

Онищенко отмечает, что 40,0% нарушений сантехсостояния проверенных предприятий связаны с отсутствием санитарно-бытовых помещений. В 44% случаях отсутствовали условия для сбора, хранения и вывоза биологических отходов.

По результатам проведенных надзорных мероприятий сняты с реализации 1 856 партий мяса и продуктов его переработки объемом более 63,7 тонн, вынесено 5 703 постановления о привлечении к административной ответственности в виде административного штрафа на сумму более 14 млн. рублей, осуществлено административное приостановление деятельности 52 предприятий, занятых производством и оборотом мяса свинины и продуктов его переработки.

В итоге Роспотребнадзор усиливает контроль за производством и продажей свинины и планирует широко информировать населения о проблемах в этой сфере.

ЛБ

//картина дня

Интервью

Депутат Николай Панков о проблемах российской глубинки и зажравшейся элите

Депутат Николай Панков о проблемах российской глубинки и зажравшейся элите

В ходе беседы политик рассказал «АН», зачем ему нужен Telegram-канал, о конкретных проектах, реализующихся в Саратовской области, и есть ли светлое будущее у опустевших и пьющих российских сел.

Конфликт в Донбассе на самом деле был порожден газовым вопросом и борьбой за газовый рынок Европы. Соответствующее заявление в разговоре с представителями прессы сделал российский политтехнолог Марат Баширов.

Конфликт в Донбассе на самом деле был порожден газовым вопросом и борьбой за газовый рынок Европы. Соответствующее…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Телеведущий Владимир Соловьев назвал экс-президента Франции Жака Ширака "титаном", который действительно понимал интересы своего народа. Французская пресса 26 сентября…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия вынуждена искать альтернативные источники поставок нефти в условиях налогового маневра в нефтяной сфере в России.

//новости ан

Кристина Асмус рассказала поклонникам о семейной жизни с Гариком Харламовым. Причиной для сплетен послужил выход актрисы на кинофестивале в Ялте, когда Асмус предстала…