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21 февраля 2013, 12:02 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта www.rospotrebnadzor.ru

В связи с ухудшением на территории Российской Федерации ситуации по распространению вируса африканской чумы свиней, главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко распорядился усилить надзор за производством и оборотом мяса свинины.

Контроль за исполнением распоряжения глава Роспотребнадзора оставил за собой, передает пресс-служба ведомства.

Как обоснование документа Геннадий Онищенко информирует о том, что в минувшем году проверено 8 081 предприятий по производству, переработке и розничной торговле свинины и выявлено "около 13 700 нарушений обязательных требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и законодательства в сфере защиты прав потребителей".

Причем чуть менее половины - 47,1% - это нарушения санитарных норм и правил при производстве и продаже.

26,8% - нарушения, связанные с транспортировкой и реализацией мясной продукции: отсутствие необходимой маркировки продукции и документов, подтверждающих качество и безопасность реализуемых мясопродуктов, нарушения режима мытья и дезинфекции транспорта;

10,9% - нарушения соблюдения правил личной гигиены персонала.

8,0% - нарушения организации и проведения производственного лабораторного контроля;

7,2% - нарушения дезинфекционного режима.

Онищенко отмечает, что 40,0% нарушений сантехсостояния проверенных предприятий связаны с отсутствием санитарно-бытовых помещений. В 44% случаях отсутствовали условия для сбора, хранения и вывоза биологических отходов.

По результатам проведенных надзорных мероприятий сняты с реализации 1 856 партий мяса и продуктов его переработки объемом более 63,7 тонн, вынесено 5 703 постановления о привлечении к административной ответственности в виде административного штрафа на сумму более 14 млн. рублей, осуществлено административное приостановление деятельности 52 предприятий, занятых производством и оборотом мяса свинины и продуктов его переработки.

В итоге Роспотребнадзор усиливает контроль за производством и продажей свинины и планирует широко информировать населения о проблемах в этой сфере.