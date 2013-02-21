Роспотребнадзор дает совет как не подхватить грипп и не простудиться

//Здоровье

21 февраля 2013, 10:18 [ «Аргументы Недели» ]

Хабаровское Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека напоминает простые правила профилактики гриппа и других ОРВИ, а также простуд.

Для того чтобы уберечь себя и своих близких от заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом необходимо помнить:

- по возможности не допускайте контакта с лицами с симптомами острых респираторных вирусных инфекций;

- избегайте мест массового скопления людей;

- не допускайте переохлаждения.

Для снижения риска простудиться не следует пренебрегать такими несложными мерами, как прием препаратов, стимулирующих защитные силы организма, витаминов, микроэлементов, напоминает хабаровский Роспотребнадзор.

"АН" писали, что сегодня стало известно о случае заболевания ребенка свиным гриппом (A/H1N1) в Хабаровске.

Кроме того, в Подмосковье за два дня от свиного гриппа умерли двое детей. По факту смерти 8-летнего мальчика и 11-летней девочки в Московской области возбуждены уголовные дела.