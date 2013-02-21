Роспотребнадзор дает совет как не подхватить грипп и не простудиться

Хабаровское Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека напоминает простые правила профилактики гриппа и других ОРВИ, а также простуд.
Для того чтобы уберечь себя и своих близких от заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом необходимо помнить:
- по возможности не допускайте контакта с лицами с симптомами острых респираторных вирусных инфекций;
- избегайте мест массового скопления людей;
- не допускайте переохлаждения.
Для снижения риска простудиться не следует пренебрегать такими несложными мерами, как прием препаратов, стимулирующих защитные силы организма, витаминов, микроэлементов, напоминает хабаровский Роспотребнадзор.
"АН" писали, что сегодня стало известно о случае заболевания ребенка свиным гриппом (A/H1N1) в Хабаровске.
Кроме того, в Подмосковье за два дня от свиного гриппа умерли двое детей. По факту смерти 8-летнего мальчика и 11-летней девочки в Московской области возбуждены уголовные дела.