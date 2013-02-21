Названы враги иммунитета человека: сахар, стрессы недосыпание

//Здоровье

21 февраля 2013, 07:02 [ «Аргументы Недели» ]

Учёные из Великобритании уверены, что есть внешние факторы, подрывающие иммунитет, но сознательный человек вполне может избежать ослабления иммунитета, если немного изменит собственный образ жизни.

Итак, иммунитету угрожает искусственный сахар, привычное чаепитие со сладостями (или кофе с десертом) примерно в 3 раза понижает сопротивляемость организма, падение иммунитета после этого недолго, продолжается 5-6 часов, однако в случае нескольких чаепитий - длится весь день.

Ученые обращают внимание, что в случае недостаточного употребления воды также снижается сопротивление иммунной системы человека, на третьем месте - "сухой нос", а стрессы - на четвертом.

На пятом месте - хроническое недосыпание. Ученые уверены, что если отказаться от сахара, изменить режим и постараться избегать стресса - Ваше самочувствие станет прекрасным, как никогда ранее.