Ученые выяснили причины ослабления иммунитета

Ученые из Великобритании утверждают, что выяснили причины снижения степени активности клеток иммунной системы человека. Некоторые факторы окажутся уже известными для нас, а некоторые станут просто неожиданными.
По мнению ученых, самым важным фактором, который ослабляет иммунную систему человека, - это сахар, всего сто грамм которого в три раза понижает сопротивляемость организма различным вирусам на период до шести часов.
Мало кто знает, но недостаточное употребление обычной воды обезвоживает наш организм, а вследствие этого ослабляется иммунитет. Привычные всем чай, кофе и другие напитки не пополняют организм водой, а лишь обезвоживают его.
Кроме того, организм ослабляется и часто подвергается различным вирусным заболеваниям при сухой слизистой оболочке носовой полости. Поскольку слизистая и вырабатываемые ею вещества являются частью иммунной системы, то, по утверждению специалистов, влажный нос защищает от простудных заболеваний.
Ученые также выяснили, что иммунная система подвергается уничтожению и при стрессе - клетки иммунной системы подавляются, падает естественная защита организма.
Для нормального функционирования имунной системы необходим хороший, здоровый сон. При регулярном недосыпании человек подвергается различным вирусам и болезням, поскольку организм не успевает отдохнуть, то и иммунная система не успевает восстановиться, сообщает The Daily Mail.