Алуштинцы смогут каждый день бесплатно пить минеральную воду

//Здоровье

20 февраля 2013, 16:44 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта www.an.crimea.ua

В этом году в Алуште планируют открыть бювет с лечебной минеральной водой.

Об этом сообщил управляющий делами исполнительного комитета Алуштинского городского совета Виктор ФРАДКИН, передает Курортно-информационный центр.

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