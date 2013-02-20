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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Здоровье

Лекарства, произведенные за рубежом, снова могут стать в России редкостью

, 12:31 [ «Аргументы Недели» ]

Российское правительство намерено ограничить закупку импортных медпрепаратов: нынешний механизм госзакупок лекарственных средств собираются изменить и при организации тендеров учитывать наличие отечественных производителей.

Поставщики импортных лекарств просто не будут допущены к торгам, если в российском реестре зарегистрированы хотя бы два аналогичных препарата, исключение делается только для белорусских производителей в рамках Союзного государства.

Соответствующий документ подготовлен Минпромторгом РФ. Сейчас он проходит этап согласования и корректировки. Напомним, декабре правительство одобрило Стратегию лекарственного обеспечения населения РФ до 2025 года, в рамках которого готовился документ.

С его утверждением возникнут какие-либо проблемы. Изменения в регламент конкурсов на лекарства были подготовлены в соответствии с майским указом президента Владимира Путина, в котором, как писали "АН", он поручил к 2018 году обеспечить производство 90% стратегически значимых и жизненно важных препаратов в России.

Сейчас  70% закупаемых для больниц лекарств, приходится именно на импортные препараты. В денежном выражении на них тратится 85% бюджета, сформированного на приобретение лекарств.

Если выделить из закупок самые дорогие, то 93% из них – это импорт.

ЛБ

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