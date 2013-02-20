Лекарства, произведенные за рубежом, снова могут стать в России редкостью

Российское правительство намерено ограничить закупку импортных медпрепаратов: нынешний механизм госзакупок лекарственных средств собираются изменить и при организации тендеров учитывать наличие отечественных производителей.
Поставщики импортных лекарств просто не будут допущены к торгам, если в российском реестре зарегистрированы хотя бы два аналогичных препарата, исключение делается только для белорусских производителей в рамках Союзного государства.
Соответствующий документ подготовлен Минпромторгом РФ. Сейчас он проходит этап согласования и корректировки. Напомним, декабре правительство одобрило Стратегию лекарственного обеспечения населения РФ до 2025 года, в рамках которого готовился документ.
С его утверждением возникнут какие-либо проблемы. Изменения в регламент конкурсов на лекарства были подготовлены в соответствии с майским указом президента Владимира Путина, в котором, как писали "АН", он поручил к 2018 году обеспечить производство 90% стратегически значимых и жизненно важных препаратов в России.
Сейчас 70% закупаемых для больниц лекарств, приходится именно на импортные препараты. В денежном выражении на них тратится 85% бюджета, сформированного на приобретение лекарств.
Если выделить из закупок самые дорогие, то 93% из них – это импорт.