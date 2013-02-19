Диспансеризация населения пройдет с использованием современного оборудования

//Здоровье

19 февраля 2013, 17:49 [ «Аргументы Недели» ]

Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Татьяна Яковлева сообщила, что в течение недели в России будет принят новый порядок диспансеризации населения. По словам замминистра, профилактическая работа должна будет занимать до 40 процентов времени участковых врачей.

При этом, нагрузка на медиков увеличится не более чем на 7 процентов. Представитель Минздрава уверена, что эта нагрузка будет постепенно снижаться в связи с тем, что люди будут меньше болеть. Если диспансеризация будет проходить на должном уровне, то врачи будут получать дополнительные выплаты.

Яковлева провела видеоселекторное совещание с субъектами России.

Принципиальным отличием планируемой диспансеризации от проводившейся ранее в нашей стране является то, что предстоящая диспансеризация будет проведена с использованием современного оборудования, позволяющего выявить заболевания на ранней стадии, а также наличие факторов риска их развития, сообщается на сайте Минздрава.

Гражданин (взрослый или ребенок), прошедший диспансеризацию, по итогам комплексной оценки состояния своего здоровья получит рекомендации относительно сохранения здоровья или требуемой медицинской помощи. Медицинская помощь в свою очередь будет оказана в полном объеме бесплатно в рамках государственных гарантий.