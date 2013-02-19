Из псковских больниц отзывают недоброкачественный корвалол

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19 февраля 2013, 16:41 [«Аргументы Недели. Псков», Екатерина Вязова, Псков ]

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Более 700 флаконов недоброкачественного «Корвалола», поставленного в прошлом году, отзывают из больниц Псковской области. Как сообщили «АН-онлайн» в управлении Росздравнадзора по Псковской области, в соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения необходимо изъять из сети медучреждений капли «Корвалол» серии 100712 производства ОАО «Самарамедпром».

В течение последних пяти месяцев лекарство поступило в ряд районных больниц: 300 упаковок в Псковскую райбольницу, 215 упаковок в Новосокольническую, 122 в Невельскую, 50 упаковок в Островскую, 23 в Пыталовскую, по 20 в Гдовскую и Себежскую районные больницы, а также в Великолукскую городскую детскую больницу 10 упаковок. Поставщик - петербургское ООО «Промкапитал».

Данные медицинские учреждения должны до 20 февраля текущего года представить в управление Росздравнадзора по Псковской области документ о том, что препарат изъяли из обращения и переместили его в карантинную зону.

Кроме того, аптекам Псковской области необходимо провести проверку на наличие недоброкачественного препарата. Если лекарство указанной серии будет найдено, его нужно переместить в карантинную зону и сообщить об этом в управление Росздравнадзора.