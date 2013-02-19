//Здоровье
Учёные тестируют препарат, который поможет протрезветь за несколько минут
19 февраля 2013, 14:40 [ «Аргументы Недели» ]
//Здоровье
19 февраля 2013, 14:40 [ «Аргументы Недели» ]
Военный эксперт Юрий Кнутов прокомментировал недавнее заявление американского генерала Джеффри Харригана о том, что Калининграду суждено стать одной из первых целей…
Ядерный конфликт между Российской Федерацией и Соединенными Штатами нереален. Соответствующую точку зрения в разговоре с представителями прессы озвучил некоторое время…
Общество
Генерал-майор КГБ в отставке, экс-депутат Госдумы Алексей Кондауров: "Власть окончательно осознала, что лишь наблюдать за движением шамана в сторону Иркутской области, где народ обозлен малой эффективностью ликвидации последствий наводнений и пожаров…
Генерал-майор КГБ в отставке, экс-депутат Госдумы Алексей Кондауров: "Власть окончательно осознала, что лишь наблюдать…
В знаменитом гайдаевском фильме «Бриллиантовая рука» главный герой…
Новостные ленты сообщают: «Актер театра «Современник» Д. Смолев…
Солженицын назвал свою книгу об исторических взаимоотношениях русских…
Когда летает «Эрбас» А350, становится страшно – кажется, что…
Российская топливно-энергетическая отрасль весь прошлый год пахала…
Этой осенью должны подвести первые результаты исполнения майских…
Приблизительно к 2023 г. должны построить новомосковскую линию метро…
На прошедшем в начале сентября Восточном экономическом форуме…
Озвучен худший для самопровозглашенных ДНР и ЛНР вариант дальнейшего развития ситуации в зоне конфликта на востоке Украины. По данному вопросу…
Старейшая туристическая компания Томас Кук (Thomas Cook) объявила о прекращении своей деятельности. Исполнительный директор Питер Фанкхаузер принес…
В СМИ появилась информация от женщины, которая представилась пациенткой клиники, где якобы находится известная актриса Анастасия Заворотнюк. Источник…
Елена Малышева в эфире своей программы «Жить здорово» решила разобраться, действительно ли ЭКО может стать причиной онкологии. Такую тему телеведущая…
Самая экстравагантная пара российского шоу-бизнеса тайно поженилась
Жаркое из блогов
В прошлом году Рособрнадзор и Минпросвещения РФ наконец-то объявили о давно назревшем решении – с 2022 года ввести обязательный ЕГЭ по иностранному языку. В 2020 году…
Известный французский кинорежиссёр Люк Бессон в эксклюзивном интервью "Аргументам недели" рассказал, за что он любит и уважает русский народ и что его побудило снять…
В Москве начали давать отопление в жилые дома, административные и промышленные здания, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. При этом…
Шоу-бизнес
Нейрохирург Александр Саникидзе предположил, чем может закончиться лечение актрисы Анастасии Заворотнюк. Врач считает, что всё зависит от расположения опухоли.
Президент Украины дезинформировал украинцев. Антикоррупционное бюро не занимается бытовыми взятками. С таким заявлением выступил Совет общественного контроля при НАБУ.
Вблизи города Воломин в Мазовецком воеводств Польши зафиксирована утечка нефти из трубопровода "Дружба". Как сообщил оператор польского участка компания PERN, имела место…
За последние годы в условиях международной конфронтации россияне потеряли в доходах, как в долларовом, так и в рублёвом эквиваленте.
Министерство внутренних дел РФ объявило международный розыск на бывшего чиновника администрации Президента Олега Смоленкова. Информация об этом содержится…
Не секрет, что апельсины – это настоящая кладезь витаминов. Однако ученые из Германии выяснили, что полезнее апельсинов может быть только… апельсиновый сок!
Жаркое из блогов
Обычно плохие новости, так или иначе связанные с благоустройством, делятся на две категории. Это либо какую-то дичь сотворили чиновники, либо горожане сами лепят дворы…
В пресс-службе Первого канала прокомментировали возвращение Александра Друзя в телеигру «Что? Где? Когда?». По словам руководства телеканала, решение о составе команд…
Украинский президент Владимир Зеленский собирается прекратить конфликт в Донбассе в кратчайшие сроки и вернуть регион в состав страны. Об этом заявил Андрей Ермак…
Депутат Рады от партии «Слуга народа» Ирина Верещук заявила, что Украине следует пересмотреть планы относительно вступления в НАТО. По словам Верещук, их страну в альянсе…
В следующий раз Москва и Киев обменяются уже сотнями заключенных. С таким заявлением выступил помощник президента Украины Андрей Ермак. Он назвал примерное время…
На дне озера Роопкунд в индийских Гималаях можно найти сотни останков человеческих тел. Из-за этого водоем получил название "Озеро скелетов". Но до сих пор остается…
В Перми судебные приставы временно закрыли частный детский сад, в котором дети спали на полу. Также известно, что несколько малышей после посещения детского сада заболели…
Глава Украины Владимир Зеленский предложил жителям страны бороться с коррупцией при помощи флешмоба. Видеообращение со своим предложением президент опубликовал…
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью CBS раскритиковал решение США перебросить дополнительный воинский контингент на Ближний Восток после атак на объекты…
Вооруженные силы Украины не обладают средствами, необходимыми для победы в противостоянии с российской армией. Соответствующую точку зрения озвучил некоторое время назад…
Жаркое из блогов
В начале сентября на сайте Объединенного комитета начальников штабов американской армии появилась «Доктрина совместных ядерных операций» в 60 страниц. При этом…
Здоровье
Доктор медицинских наук, профессор Владимир Остапишин рассказал, что для профилактики простудных заболеваний у детей их надо регулярно закалять. При этом процедура может…
Специалисты в области здравоохранения рассказали, как снизить артериальное давление без приема лекарственных препаратов. Данной теме посвящена публикация, появившаяся…
Александр Друзь возвращается в «Что? Где? Когда?». Несмотря на то, что Первый канал был против его появления в эфире, производители шоу сумели убедить телевизионщиков…
Советником мэра Киева стал бывший резидент Comedy club. С таким заявлением выступил сам Виталий Кличко на пресс-конференции. Градоначальник пояснил, что комедиант будет…
Выживание Украны в пресловутой «войне» с Россией стало главным мотивом поездки Зеленского в Вашингтон. Об этом сообщили украинские СМИ. Президент Украины должен…
Уже создана ракета средней дальности и белорусские оборонщики планируют разработать более мощное оружие. С таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр…
Бывший полузащитник московского «Динамо» советский и российский тренер Алексей Петрушин в интервью еженедельнику «Аргументы недели» проанализировал состояние дел в родном…
Эксперты проанализировали алгоритмы Tinder и выяснили, что приложение теперь использует усовершенствованную систему ранжирования профилей по привлекательности, пишет…
За использование флага СССР на мероприятиях 9 мая, в Риге и Даугавпилсе суды в двух случаях вынесли предупреждение, а в одном случае «наказали» на 50 евро.
Профессор Высшей школы экономики Олег Вьюгин не видит смысла в дружбе между Китаем и Россией. По его словам, сотрудничество с КНР и разделение их ценностей может стать…
Происшествия
Прокуратура приступила к проверке информации о падении девочки из окна одной из школ в Московской области. Согласно последней информации, данный инцидент ранее произошел…
Курьер нес заказ по одному из адресов и по пути заметил мальчика, который стоял в оконном проеме и кричал что-то внутрь здания. В этот момент ребенок плакал и было видно…
В ожидании зимнего сезона гриппа латвийские врачи рекомендуют сделать прививку от этого инфекционного заболевания уже сейчас. Главная мотивация, чтобы уберечь себя…
Если Киев выполнит обязательства, взятые им на себя в рамках минского мирного процесса, Украину ждет распад. Соответствующий прогноз содержится в материале, который…
Пресс-секретарь премьер-министра РФ Олег Осипов отреагировал на сообщение о масштабном сокращении государственных служащих в 2020 году. По его словам, высказывания…
В понедельник, 23 сентября, в сети появились фотографии британского принца Гарри, его супруги Меган и сына Арчи, которые прибыли в Африку. Вместе с семьей в тур поехала…
Известный российский музыкант Михаил Шуфутинский прокомментировал сообщение об окончании расследования по делу убийства великого шансонье Михаила Круга спустя 17 лет…
Самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Намаган (Узбекистан), в понедельник, 23 сентября, совершил вынужденную посадку в аэропорту Самары из-за плохого самочувствия одной…
Общество
В Екатеринбурге прошёл детский крестный ход. Полторы тысячи детей, в том числе и совсем малыши и на инвалидных колясках, прошли под дождём 8 километров, чтобы помолиться…
Быстрое примирение с республиками Донбасса, которое предполагает реализация «формулы Штайнмайера», приведет к опасным последствия для Украины. Такую точку зрения высказал…
Известный юморист Евгений Петросян поделился с подписчиками историей о его положении после развода с Еленой Степаненко, с которой прожил вместе более 30 лет. По его…
Это не пошлость, а реальная жизнь. Такими словами прокомментировала актриса постельную сцену в фильме, который только-только вышел на экран. Кино присвоена категория 18+.…
Владимир Путин в приветственной телеграмме участникам и гостям второго Международного форума онкологии и радиологии заявил, что онкологические заболевания являются…
В Министерстве сельского хозяйства России похвалились, что отечественные сельхозпроизводители начали активно наращивать объём экспорта своей продукции. За 6…
В Санкт-Петербурге аплодисментами проводили в последний путь оперную певицу Ирину Богачеву. Прощание с артисткой, которая скончалась 19 сентября на 81-м году жизни…
Президент Венесуэлы Николас Мадуро не исключил возможность проведения переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. Политик, однако, отметил, что для этого есть…
Происшествия
18-летний юноша, который обвиняется в убийстве своей знакомой из-за материальной наживы, рассказал подробности нападения. Инцидент произошёл 20 сентября в Саратове…