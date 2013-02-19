Учёные тестируют препарат, который поможет протрезветь за несколько минут

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19 февраля 2013, 14:40 [ «Аргументы Недели» ]

Очень скоро в продаже может появиться медпрепарат, который поможет любителям алкоголя протрезветь за считанные минуты, работу в этом направлении ведут американские ученые из Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе, США.

Медикамент представляет собой смесь из ферментов, отвечающих за метаболизм спиртного, коктейль снижает содержание алкоголя в крови за минуты. Опыты на грызунах уже завершены.

Назначены сроки начала проведения испытания на людях, пишут Интернет-СМИ.