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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Здоровье

Учёные тестируют препарат, который поможет протрезветь за несколько минут

19 февраля 2013, 14:40 [ «Аргументы Недели» ]

Очень скоро в продаже может появиться медпрепарат, который поможет любителям алкоголя протрезветь за считанные минуты, работу в этом направлении ведут американские ученые из Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе, США.
 
Медикамент представляет собой смесь из ферментов, отвечающих за метаболизм спиртного, коктейль снижает содержание алкоголя в крови за минуты. Опыты на грызунах уже завершены. 
 
Назначены сроки начала проведения испытания на людях, пишут Интернет-СМИ.
ЕП

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