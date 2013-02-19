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19 февраля 2013, 14:26 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта prm.ru

Во вторник на больничных койках с признаками пищевого отравления в больницах находятся 33 жителя Перми и расположенного в ее пригороде поселка Куеда. Еще вчера отравленных было ровно два десятка.

Среди госпитализированных - девять детей. Все пострадавшие поступили в медучреждения после употребления торта "Старая Прага".

"19 человек госпитализированы в Куединскую районную больницу, 14 - находятся в медучреждениях г. Перми", - сообщает во вторник пермский главк МВД РФ.

СУ СКР по краю дополняет, что по факту массового отравления людей проводится доследственная проверка.

А началось все в воскресенье: в Куединскую районную больницу за медицинской помощью по поводу пищевого отравления обратились 15 местных жителей, из них 8 детей. Все они ели торты "Старая Прага", купленные в местном магазине. Правоохранники в понедельник организовали изъятие "ядовитых" тортов из торговой сети.