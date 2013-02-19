40 т мяса птицы с бактериями вернул Россельхознадзор на Украину

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19 февраля 2013, 14:04 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта www.fsvps.ru

В Воронеже областное управление Россельхознадзора при ввозе партии мяса птицы выявило нарушения ветеринарных требований. Порядка 40 тонн продукции из Украины направлялось в регионы РФ для свободной реализации.

Специалисты воронежского Россельхознадзора выявили в курятине КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов или общая бактериальная обсемененность), десятикратно превышающее норму.

Превышение допустимой нормы микроорганизмов свидетельствует о нарушении санитарных правил и технологического режима изготовления, а также сроков и температурных режимов хранения, транспортирования и реализации продукции, отмечает пресс-служба ведомства.

По-просту мясо было с гнильцой. Такая продукция представляет потенциальную угрозу для здоровья потребителя.

Партия мяса птицы возвращена в адрес отправителя: Украина, Киевская область, Вышгородский район, с. Гавриловка, ООО "Комплекс Агромарс".