Здоровье зубов современного человека находится под серьезной угрозой

//Здоровье

19 февраля 2013, 13:32 [ «Аргументы Недели» ]

Ученые уверены, что здоровье зубов современного человека находится под серьезной и постоянной угрозой, влияние на здоровье зубов оказывают современные продукты питания - обработанная мука и сахар.

Ученые под руководством Центра древней ДНК Университета Аделаиды провели исследование, за основу взяв то, что эмаль и состав эмали зубов не менялся, а менялся образ жизни человека.

Ученые уверены, что причиной распространения кариеса и ухудшения качества зубов у человека стало введение в рацион человека обработанных сахара и муки.