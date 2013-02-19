Найдены новые доказательства вреда фаст-фуда

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19 февраля 2013, 10:56 [ «Аргументы Недели» ]

Учёные уверены, что употребление человеком фаст-фуда разрушает печень, как гепатит, в эфире американского телевидения в программе "Доктора" вред, нанесенный фаст-фудом, сравнили с вредом гепатита.

Диетологи уверены, что всего лишь месяц питания фаст-фудом, приведет к существенным изменениям в работе печени. В отдельную опалу попал картофель фри из-за содержащихся в нем дополнительных ингредиентов.

Доктор Дрю Ордон в программе "Доктора" отметил: "Печень очень плохо переносит также жареный лук и курицу. Большое количество жиров и особенно насыщенных ведет к развитию жировой дистрофии печени".