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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Здоровье

Найдены новые доказательства вреда фаст-фуда

19 февраля 2013, 10:56 [ «Аргументы Недели» ]

Учёные уверены, что употребление человеком фаст-фуда разрушает печень, как гепатит, в эфире американского телевидения в программе "Доктора" вред, нанесенный фаст-фудом, сравнили с вредом гепатита.
 
Диетологи уверены, что всего лишь месяц питания фаст-фудом, приведет к существенным изменениям в работе печени. В отдельную опалу попал картофель фри из-за содержащихся в нем дополнительных ингредиентов.
 
Доктор Дрю Ордон в программе "Доктора" отметил: "Печень очень плохо переносит также жареный лук и курицу. Большое количество жиров и особенно насыщенных ведет к развитию жировой дистрофии печени".
ЕП

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