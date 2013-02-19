Десять распространенных мифов о популярном напитке

//Здоровье

19 февраля 2013, 09:48 [ «Аргументы Недели» ]

Развенчаны десять самых популярных мифов об очень популярном напитке, речь идет о вечно вызывающем среди диетологов и медиков споры о вреде и пользе для здоровья человека, кофе.

Во-первых, не соответствует действительности, что если на упаковке написано "100% арабика", то это действительно так, как правило, название касается только доли арабики, присутствующей в упаковке, а в основном в пачках используется робуста.

Во-вторых, кофе не является причиной возникновения болезней сердца, что доказывают результаты исследования американских ученых, длившегося 14 лет. Напротив, употребление кофе уменьшает возможность вызова сердечных заболеваний на 16%.

В-третьих, кофе не воздействует на здоровье беременной женщины и на здоровье будущего ребенка, в-четвертых, нет никаких подтверждений, что употребление кофе приводит к раку молочной железы.

В-пятых, в кофе необязательно высокое содержание кофеина, подчас, кофеина гораздо больше в черном чае.

Шестой миф: употреблении кофе у человека не возникает никакой зависимости, седьмой миф оказался правдой - кофеин приводит к проявлению повышенной энергичности нервных клеток головного мозга.

Восьмой миф, что кофе ведет к повышению артериального давления, спорен, повышение давления в результате употребления кофе крайне индивидуально.Девятый миф, что кофе с молоком влияет на обмен веществ - развенчан, латте переваривается, как и черный кофе.

И, наконец, десятый миф - слово "кофе" не среднего, как думают многие, а мужского рода, обращают внимание Медвести.