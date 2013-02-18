Избыточный вес будущей мамы влияет на умственное развитие ее ребенка

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18 февраля 2013, 22:46 [ «Аргументы Недели» ]

фото: hurriyetaile.com

Американские ученые провели новые исследования и пришли к выводу, что у женщин с избыточным весом могут родиться дети с проблемами психического и умственного развития. Но такой диагноз не грозит мамочкам худощавого или спортивного телосложения.

Плод в утробе матери во время беременности проходит через процесс, называющийся апоптозом. Это процесс гинетически запрограммированной гибели клеток, который играет очень важную роль в правильном формировании и правильном развитии мозга и некоторых других органов человека.

Данные ученых, которые подтверждаются проведенными исследованиями, говорят о том, что зародыши тучных женщин в меньшей степени подвержены процессу апоптоза, следовательно, у них больше шансов родить неполноценного ребенка.

Доктор Диана Бианчи - ведущий автор исследования и исполнительный директор Американской ассоциации исследования врожденных расстройств, рассказала, что "плод в утробе полной матери сталкивается с этим процессом (апоптозом) в меньшей степени. В итоге старые клетки не отмирают в необходимом количестве, и новые не могут расти и развиваться нормально - им попросту не хватает места". Она пояснила, что "в случае с мозгом, замедленный апоптоз во время беременности, чреват проблемами неврологическими, проблемами мозговой активности. Это примерно на 30% повышает риск того, что ребенок родится умственно отсталым", - цитирует Бианичи Medlinks.ru.