Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Здоровье

Избыточный вес будущей мамы влияет на умственное развитие ее ребенка

18 февраля 2013, 22:46 [ «Аргументы Недели» ]

фото: hurriyetaile.com
фото: hurriyetaile.com

Американские ученые провели новые исследования и пришли к выводу, что у женщин с избыточным весом могут родиться дети с проблемами психического и умственного развития. Но такой диагноз не грозит мамочкам худощавого или спортивного телосложения.

Плод в утробе матери во время беременности проходит через процесс, называющийся апоптозом. Это процесс гинетически запрограммированной гибели клеток, который играет очень важную роль в правильном формировании и правильном развитии мозга и некоторых других органов человека.

Данные ученых, которые подтверждаются проведенными исследованиями, говорят о том, что зародыши тучных женщин в меньшей степени подвержены процессу апоптоза, следовательно, у них больше шансов родить неполноценного ребенка.

Доктор Диана Бианчи - ведущий автор исследования и исполнительный директор Американской ассоциации исследования врожденных расстройств, рассказала, что "плод в утробе полной матери сталкивается с этим процессом (апоптозом) в меньшей степени. В итоге старые клетки не отмирают в необходимом количестве, и новые не могут расти и развиваться нормально - им попросту не хватает места". Она пояснила, что "в случае с мозгом, замедленный апоптоз во время беременности, чреват проблемами неврологическими, проблемами мозговой активности. Это примерно на 30% повышает риск того, что ребенок родится умственно отсталым", - цитирует Бианичи Medlinks.ru.

СБ

//картина дня

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич предложил британцу Чарльзу Роули, пострадавшему от нервно-паралитического вещества "Новичок", пройти лечение в России.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич предложил британцу Чарльзу Роули, пострадавшему…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его младший сын Михаил заставил всю семью разговаривать на государственном языке. По его словам, молодой человек…

//новости ан

Известный актёр и режиссёр Владимир Меньшов рассказал о своих простых родителях и любви к искусству. По его словам, он никогда не думал, что сможет стать талантливым…

Известный российский телеведущий и хороший друг Анастасии Заворотнюк Сергей Майоров поделился забавной историей о необычном подарке Сергея Жигунова актрисе. По его словам…