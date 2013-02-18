Ученые проанализировали влияние рациона на цвет кожи

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18 февраля 2013, 12:53 [ «Аргументы Недели» ]

Рацион человека влияет не только на качество сна, но и на цвет кожи, по данным специалистов из Великобритании, всего три ежедневных порции овощей и фруктов придают коже здоровый цвет и делают человека более привлекательным.

Психологи из Сент-Эндрюсского университета провели 6-ти недельное исследование, первенство в "полезности для цвета лица" отдано моркови и шпинату, пишут Интернет-СМИ.