Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Здоровье

Ученые проанализировали влияние рациона на цвет кожи

18 февраля 2013, 12:53 [ «Аргументы Недели» ]

Рацион человека влияет не только на качество сна, но и на цвет кожи, по данным специалистов из Великобритании, всего три ежедневных порции овощей и фруктов придают коже здоровый цвет и делают человека более привлекательным.
 
Психологи из Сент-Эндрюсского университета провели 6-ти недельное исследование, первенство в "полезности для цвета лица" отдано моркови и шпинату, пишут Интернет-СМИ.
ЕП

//картина дня

Глава международного департамента Генштаба ВС Ирана Мохаммад Шалтуки заявил, что в скором времени страна вместе с РФ и Китаем проведет военно-морские учения в Индийском океане и Оманском заливе.

Глава международного департамента Генштаба ВС Ирана Мохаммад Шалтуки заявил, что в скором времени страна вместе с РФ…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Ксения Собчак похвасталась строящимся домом. Телеведущая решила поделиться со своими подписчиками фотографией будущего семейного гнездышка. Стройка идет полным ходом…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Психолог и блогер Павел Жавнеров объяснил, чем вызвано активное обсуждение вокруг заболевания актрисы Анастасии Заворотнюк. Знаменитость находится в больнице в тяжёлом…