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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Здоровье

Названы продукты, ради которых женщины отказываются от диет

18 февраля 2013, 09:51 [ «Аргументы Недели» ]

Названы продукты, ради которых даже самые целеустремленные женщины отказываются, во вред фигуре, итак, самая частая причина отказа женщин от диет - сладости, среди которых торты, печенье, конфеты.
 
Интернет-СМИ пишут, что спровоцировать отказ от диеты может китайская и индийская кухня, видимо, вызывающая аппетит у представительниц слабого пола ароматами восточной кухни.
ЕП

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