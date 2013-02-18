Названы продукты, ради которых женщины отказываются от диет

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18 февраля 2013, 09:51 [ «Аргументы Недели» ]

Названы продукты, ради которых даже самые целеустремленные женщины отказываются, во вред фигуре, итак, самая частая причина отказа женщин от диет - сладости, среди которых торты, печенье, конфеты.

Интернет-СМИ пишут, что спровоцировать отказ от диеты может китайская и индийская кухня, видимо, вызывающая аппетит у представительниц слабого пола ароматами восточной кухни.