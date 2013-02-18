//Здоровье

18 февраля 2013, 09:20 [ «Аргументы Недели» ]

Конопля появится в аптеках Чехии в течение этого года, президент Чехии подписал закон, позволяющий гражданам использовать коноплю для лечебных целей, а аптекам продавать коноплю и препараты на ее основе.

Отпуск лекарств, произведенных на основе конопли, будет вестись строго по рецепту, есть ограничение и по объему: коноплю можно будет купить не более, чем на 1,5 тысячи крон (порядка 80 долларов США ) в месяц.

Медицинские препараты на основе конопли широко применяются в медицине в качестве обезболивающего средства, при лечении онкологических заболеваний, болезни Паркинсона и рассеянного склероза.