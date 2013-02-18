Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Здоровье

Конопля появится в аптеках Чехии в течение этого года

18 февраля 2013, 09:20 [ «Аргументы Недели» ]

Конопля появится в аптеках Чехии в течение этого года, президент Чехии подписал закон, позволяющий гражданам использовать коноплю для лечебных целей, а аптекам продавать коноплю и препараты на ее основе.
 
Отпуск лекарств, произведенных на основе конопли, будет вестись строго по рецепту, есть ограничение и по объему: коноплю можно будет купить не более, чем на 1,5 тысячи крон (порядка 80 долларов США ) в месяц.
 
Медицинские препараты на основе конопли широко применяются в медицине в качестве обезболивающего средства, при лечении онкологических заболеваний, болезни Паркинсона и рассеянного склероза.
ЕП

//картина дня

Глава международного департамента Генштаба ВС Ирана Мохаммад Шалтуки заявил, что в скором времени страна вместе с РФ и Китаем проведет военно-морские учения в Индийском океане и Оманском заливе.

Глава международного департамента Генштаба ВС Ирана Мохаммад Шалтуки заявил, что в скором времени страна вместе с РФ…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Психолог и блогер Павел Жавнеров объяснил, чем вызвано активное обсуждение вокруг заболевания актрисы Анастасии Заворотнюк. Знаменитость находится в больнице в тяжёлом…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан