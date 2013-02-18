Российских школьников старше 10 лет ежегодно будут тестировать на курение

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18 февраля 2013, 08:37 [ «Аргументы Недели» ]

Школьников старше 10 лет будут тестировать на курение, на проведение ежегодных профосмотров Минздрав намерен выделить 35 миллиардов, школьники будут проходить УЗИ печени, почек, сердца, щитовидной железы.

Исследованию также подлежит воздух, выдыхаемый школьником. а также анализ выдыхаемого воздуха.Первое тестирование начнется весной 2013 г., для проверки здоровья детей, моложе 16-ти лет, необходимо согласие родителей.

АН обращают внимание, что в России, по данным Росстата, курение носит массовый характер - в РФ курят около 44-х миллионов человек.