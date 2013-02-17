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17 февраля 2013, 21:05 [ «Аргументы Недели» ]

Экстракорпоральное оплодотворение повышает риск образования тромбов, риск тромбоэмболии вызывают гормональные препараты, которые призваны увеличивать количество яйцеклеток, пишут Интернет-СМИ.

Выводы ученых основаны на проведенном в Швеции исследовании, в котором приняло участие около 25000 женщин, забеременевших и родивших детей при помощи ЭКО, пишут Медвести.

В итоге оказалось, что пациентки, прошедшие процедуру ЭКО, На 77 процентов больше подвержены развитию тромбоза, чем женщины с естественной беременностью.