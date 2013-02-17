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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Здоровье

Лишний вес у пожилых людей грозит высоким риском смерти

17 февраля 2013, 19:15 [ «Аргументы Недели» ]

Повышенный Индекс массы тела у пожилых людей грозит высоким риском смерти, Брюс Линк и Райан Мастерс из Колумбийского университета и Дэниэль Пауэрс, Университет Техаса, нашли связь между ожирением у пожилых и риском смерти.
 
Исследование проводилось среди пожилых людей с излишним весом, но без каких-то других проблем со здоровьем. Многие из исследуемых не дожили даже до 65 лет. Как уверены ученые, риск смерти повышался, когда лишний вес появлялся у людей уже в возрасте.
 
В ходе научного исследования использовалась информация о примерно 800 тыс. человек, пишут Интернет-СМИ.
ЕП

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