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17 февраля 2013, 17:58 [ «Аргументы Недели» ]

Американские ученые уверены, что методика подсчета калорий устарела, специалисты из Гарварда установили, что методика расчета калорийности продукта производителем каждом втором случае показывает неверный результат.

Метод подсчета калорий, который используется в настоящее время, изобретен почти век назад американским химиком, Однако, как обращают внимание Медвести , тогда не существовало современных методов приготовления и обработки продуктов.

В итоге калорийность, которую сообщают производители на упаковках продуктов, как правило, занижена.