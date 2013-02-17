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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Здоровье

Врачи разъяснили как приучить ребенка правильно питаться

17 февраля 2013, 15:49 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта marketgid.com
Фото с сайта marketgid.com

К правильному питанию здравомыслящие мамы могут приучить своих детей еще в утробе. Исследователи из американского Monell Centre в Филадельфии выяснили, что малыши лучше воспринимают ту еду, которой регулярно питались их мамы во время беременности.

Доктор Джули Меннелла из Центра Монелл подчеркивает: дети изначально тянутся к продуктам, содержащим сахар и соль. А вот горьковатые овощи им не по вкусу. Но их можно приучить к правильным продуктам.

И если будущая мама регулярно употребляет фрукты, овощи и другие здоровые продукты, весьма велик шанс того, что через несколько лет ребенок тоже будет питаться правильно.

Эти выводы сделаны на основе исследования питания 46 детей 6-12 месяцев и их мам.

ЛБ

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