Врачи разъяснили как приучить ребенка правильно питаться

//Здоровье

17 февраля 2013, 15:49 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта marketgid.com

К правильному питанию здравомыслящие мамы могут приучить своих детей еще в утробе. Исследователи из американского Monell Centre в Филадельфии выяснили, что малыши лучше воспринимают ту еду, которой регулярно питались их мамы во время беременности.

Доктор Джули Меннелла из Центра Монелл подчеркивает: дети изначально тянутся к продуктам, содержащим сахар и соль. А вот горьковатые овощи им не по вкусу. Но их можно приучить к правильным продуктам.

И если будущая мама регулярно употребляет фрукты, овощи и другие здоровые продукты, весьма велик шанс того, что через несколько лет ребенок тоже будет питаться правильно.

Эти выводы сделаны на основе исследования питания 46 детей 6-12 месяцев и их мам.