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17 февраля 2013, 15:29 [ «Аргументы Недели» ]

Учёные назвали мощный природный антиоксидант - арахис, по своим антиоксидантным свойствам арахис находится на втором месте после граната и относится к классу масленичных культур семейства бобовых, хотя многие считают арахис орехом.

в 100 граммах арахиса насчитывается 551 ккал, но является мощным природным антиоксидантом, успешно защищает человеческий организм от воздействия свободных радикалов, Арахис не способствует похудению,но является мощным природным антиоксидантом, успешно защищает человеческий организм от воздействия свободных радикалов, пишут Медвести

Диетологи уверены, что арахис должен занимать особое место в рационе любого человека.