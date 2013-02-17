Во Франции медики обратились к властям с просьбой разрешить эвтаназию

//Здоровье

17 февраля 2013, 14:55 [ «Аргументы Недели» ]

Во Франции медики обратились к властям с просьбой в исключительных случаях разрешить эвтаназию, инициировали обращение представители национального объединения медицинских работников Франции.

В обращении врачей идет речь о разрешении эвтаназии для неизлечимых больных и в случае, если ни один из методов лечения не является эффективным.

Принимать решение о применении эвтаназии в отношении пациентов в таких случаях должен не один врач, а консилиум, уточняют медики.