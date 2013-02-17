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//Здоровье

Во Франции медики обратились к властям с просьбой разрешить эвтаназию

17 февраля 2013, 14:55 [ «Аргументы Недели» ]

Во Франции медики обратились к властям с просьбой в исключительных случаях разрешить эвтаназию, инициировали обращение представители национального объединения медицинских работников Франции.
 
В обращении врачей идет речь о разрешении эвтаназии для неизлечимых больных и в случае, если ни один из методов лечения не является эффективным.
 
Принимать решение о применении эвтаназии в отношении пациентов в таких случаях должен не один врач, а консилиум, уточняют медики.
ЕП

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