Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Здоровье

У простуженных водителей чаще случаются ДТП

17 февраля 2013, 14:43 [ «Аргументы Недели» ]

В Великобритании еженедельно около 2500 ДТП случаются по причине того, что водитель садится за руль с тяжелыми простудными симптомами или гриппом, приводит статистику Халфордский автоцентр.

 Чихая, водитель, хочешь не хочешь, а закрывает глаза и теряет контроль за дорогой на протяжении примерно  80-100 метров. Кроме того, перед самым чихом у человека отмечается замедленная реакция, что также сказывается на управлении автомобилем. И он наверняка принимает лекарства. А многие лекарства от простуды вызывают сонливость. Скользкая зимняя трасса только усугубляет ситуацию.


НС

//картина дня

В мире

Пять самых вероятных причин Третьей мировой войны перечислили специалисты

Пять самых вероятных причин Третьей мировой войны перечислили специалисты

Ученые обозначили пять самых вероятных причин нового глобального конфликта. Соответствующая информация содержится в публикации, которая некоторое время назад появилась в отечественной блогосфере.

Депутаты крымского парламента второго созыва избрали главу Республики. Соответствующее решение было принято на заседании Государственного совета Республики Крым в пятницу, 20 сентября.

Депутаты крымского парламента второго созыва избрали главу Республики. Соответствующее решение было принято на заседании…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Несмотря на то, что частная клиника, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, разрешает привлекать сторонних врачей, таких консультаций не будет. Родственники актрисы…

//новости ан

Популярный российский бьюти-блогер Андрей Петров записал свой разговор с матерью, в котором признается ей в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. "Мама, я гей"…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: убийство в Тверской области, авария в Кирове…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан