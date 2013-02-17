У простуженных водителей чаще случаются ДТП

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17 февраля 2013, 14:43 [ «Аргументы Недели» ]

В Великобритании еженедельно около 2500 ДТП случаются по причине того, что водитель садится за руль с тяжелыми простудными симптомами или гриппом, приводит статистику Халфордский автоцентр.

Чихая, водитель, хочешь не хочешь, а закрывает глаза и теряет контроль за дорогой на протяжении примерно 80-100 метров. Кроме того, перед самым чихом у человека отмечается замедленная реакция, что также сказывается на управлении автомобилем. И он наверняка принимает лекарства. А многие лекарства от простуды вызывают сонливость. Скользкая зимняя трасса только усугубляет ситуацию.





