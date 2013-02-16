Учёные: у более женственных представительниц слабого пола руки и ноги холоднее

//Здоровье

16 февраля 2013, 17:51 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта likar.info

Врачи убеждены: холодные руки и ноги - это особенность женского организма, обусловленная гормональным фоном. Тепловые рецепторы располагаются на миллиметр от поверхности кожи, говорит профессор Майкл Типтон из Университета Портсмута.

Благодаря капиллярам с кровью кожа обычно поддерживает комфортную температуру. Но у женщин в зависимости от уровня эстрогена температура тела колеблется, ведь он контролирует периферические сосуды. Чем больше гормона в крови, тем выше чувствительность сосудов к температуре. Об этом пишет MedDaily.



При холоде рецепторы командуют капиллярам сузиться и перенаправить кровь к важным органам. Этот процесс известен как вазоконстрикция. Но у женщин сужение может происходить даже при незначительном снижении температуры.



Еще в 1998 году ученые установили, что температура тела женщин на 0,4 градуса выше, чем у мужчин, но вот руки и ноги у них на 2,8 градуса холоднее. Согласно одной теории, это природный механизм тела матери, защищающий ребенка от холода на стадии внутриутробного развития.



Потом, у женщин на 10% больше жировой прослойки. Жировая ткань ограждает внутренние органы, но мешает теплу доходить до поверхности кожи. Поэтому у тучных людей всегда снижена температура кожи.