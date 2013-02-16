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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Здоровье

Учёные: у более женственных представительниц слабого пола руки и ноги холоднее

16 февраля 2013, 17:51 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта likar.info
Фото с сайта likar.info

Врачи убеждены: холодные руки и ноги - это особенность женского организма, обусловленная гормональным фоном. Тепловые рецепторы располагаются на миллиметр от поверхности кожи, говорит профессор Майкл Типтон из Университета Портсмута.

Благодаря капиллярам с кровью кожа обычно поддерживает комфортную температуру. Но у женщин в зависимости от уровня эстрогена температура тела колеблется, ведь он контролирует периферические сосуды. Чем больше гормона в крови, тем выше чувствительность сосудов к температуре. Об этом пишет MedDaily

При холоде рецепторы командуют капиллярам сузиться и перенаправить кровь к важным органам. Этот процесс известен как вазоконстрикция. Но у женщин сужение может происходить даже при незначительном снижении температуры.

Еще в 1998 году ученые установили, что температура тела женщин на 0,4 градуса выше, чем у мужчин, но вот руки и ноги у них на 2,8 градуса холоднее. Согласно одной теории, это природный механизм тела матери, защищающий ребенка от холода на стадии внутриутробного развития.

Потом, у женщин на 10% больше жировой прослойки. Жировая ткань ограждает внутренние органы, но мешает теплу доходить до поверхности кожи. Поэтому у тучных людей всегда снижена температура кожи.

ЛБ

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