Диетологи развеяли мифы о пиве

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16 февраля 2013, 13:18 [ «Аргументы Недели» ]

Диетологи опровергли мифы о пиве, о том, что употребление пенного напитка приводит к образованию большого пивного живота. Специалист по питанию, занимающаяся составлением диет уже 20 лет, Кэтрин О’Салливан, заявила, что нет никаких научных доказательств факта влияния пива на вес человека.

Диетолог отметила, что пиво также вредно для фигуры, как, и любой другой алкогольный напиток или калорийная еда.

Диетологи установили, что 10 процентов людей ошибочно считают, что пиво содержит жир. В действительности в этои напитке не содержится ни грамма жира или холестерина. 24 процента людей, принимавших участие в исследовании, не знают, что в красном вине содержится витаминов не больше, чем в пиве. Есть даже такие, кто считает, что пиво производят из химических веществ, а не натуральных ингредиентов солодового ячменя и хмеля.

Специалисты по питанию отмечают, что в умеренных количествах пиво, в котором содержится огромное количество питательных веществ, полезно, передает Raut.

Большой же живот, скорее всего, вырастает по другим причинам. И поправить можно от переедания и без физических упражнений.